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Оригинальный бросок Йокича и обманный трюк Кэрролла - в топ-10 моментов дня НБА

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Вашему вниманию подборка лучших моментов очередного игрового дня в НБА.

Демарре Кэрролл
Демарре Кэрролл
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.

В топ-10 эпизодов попали моменты с участием Келли Обри, Никола Йокича, Кевина Нокса и других.

Смотрите также шикарный бросок Леонарда и потрясающий блок Лопеса в подборке лучших моментов другого игрового дня в НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, видео, топ-10, лучшие моменты, NBA
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