Оригинальный бросок Йокича и обманный трюк Кэрролла - в топ-10 моментов дня НБА
Вашему вниманию подборка лучших моментов очередного игрового дня в НБА.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В топ-10 эпизодов попали моменты с участием Келли Обри, Никола Йокича, Кевина Нокса и других.
Смотрите также шикарный бросок Леонарда и потрясающий блок Лопеса в подборке лучших моментов другого игрового дня в НБА.
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