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НБА: Детройт без Михайлюка проиграл Милуоки, Торонто выиграл у Вашингтона

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 13-е февраля.
НБА: результаты матчей за 13-е февраля
НБА: результаты матчей за 13-е февраля
nba.com/pistons/

Кливленд – Бруклин 139:148 OT (29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 9:9, 10:10, 11:20)

Индиана – Милуоки 97:106 (18:26, 29:29, 32:21, 18:30)

Торонто – Вашингтон 129:120 (30:26, 29:39, 44:28, 26:27)

Нью-Йорк – Филадельфия 111:126 (33:37, 22:34, 36:29, 20:26)

Бостон – Детройт 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)

Миннесота – Хьюстон 121:111 (28:29, 24:29, 35:26, 34:27)

Чикаго – Мемфис 122:110 (36:32, 31:30, 25:21, 30:27)

Даллас – Майами 101:112 (25:29, 33:28, 16:32, 27:23)

Денвер – Сакраменто 120:118 (30:41, 28:28, 35:22, 27:27)

Портленд – Голден Стэйт 129:107 (31:33, 33:28, 30:34, 35:12)

Клипперс – Финикс 134:107 (32:22, 35:29, 33:28, 34:28)

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Теги: НБА, баскетбол, результаты матчей, NBA
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