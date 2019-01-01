Невероятное спасение Коллинза и ложный бросок Эмбиида - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку самых ярких моментов игрового дня в НБА за воскресенье, 10-е февраля.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку самых лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В ТОП-10 попали эпизоды с участием Луки Дончича, Джоэла Эмбиида, Кевина Дюранта, Джона Коллинза, Де’Аарона Фокса. Стоит отметить, что Дончич три раза засветился в данной подборке.
Ранее сообщалось, что Алексей Лень стал самым результативным игроком Атланты в проигранном матче НБА.
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