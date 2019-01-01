Лень - самый результативны игрок Атланты в матче против Орландо

Однако, отличная игра украинца не помогла его команде выиграть матч НБА.

В рамках очередного игрового дня в НБА Атланта сыграла с Орландо. Участие в матче принял украинский игрок Хоукс Алексей Лень.

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Лень провел на паркете 19 минут 22 секунды, за которые набрал 16 очков - он реализовал 2 трехочковых броска из 3, а также 6 из 8 штрафных. Отметим, что украинец стал самым результативным игроком “ястребов“.

📊 FINAL NUMBERS 📊



Len 16 PTS / 1 BLK

Collins 15 PTS / 4 REB

Huerter 15 PTS

Young 13 PTS / 7 AST

Lin 12 PTS / 4 AST / 1 BLK#TrueToAtlanta — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 11 февраля 2019 г.

Также на счету Алексея 2 подбора, 1 передача и 1 блок-шот. Стоит сказать, что Лень также получил 4 персональных замечания. Коэффициент его полезности составил +1.

К сожалению, результативность Леня не спасла Атланту от поражения - Орландо выиграл матч со счетом 124:108.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк дебютировал за Детройт.