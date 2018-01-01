Клипперс совершили самый крупный камбэк в своей истории в матче против Бостона
Отыграв отставание в 28 очков Клипперс совершили историческое достижение.
Лос-Анджелес Клипперс в гостях у Бостона совершили самый крупный в своей истории камбэк.
Игроки калифорнийского клуба отыграли отставание в 28 очков и перевернули игру в свою пользу.
Перед большим перерывом преимущество Бостона над Клипперс достигло максимальной отметки - 68:40.
Клипперс обыграли Бостон со счетом 123:112. Ознакомиться со всеми результатами матчей игрового дня в НБА можно по ссылке.
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