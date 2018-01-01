Клипперс совершили самый крупный камбэк в своей истории в матче против Бостона

Отыграв отставание в 28 очков Клипперс совершили историческое достижение.

Лос-Анджелес Клипперс в гостях у Бостона совершили самый крупный в своей истории камбэк.

Игроки калифорнийского клуба отыграли отставание в 28 очков и перевернули игру в свою пользу.

Перед большим перерывом преимущество Бостона над Клипперс достигло максимальной отметки - 68:40.

Клипперс обыграли Бостон со счетом 123:112. Ознакомиться со всеми результатами матчей игрового дня в НБА можно по ссылке.