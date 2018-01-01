Переключиться на мобильную версию

Уэстбрук повторил рекорд Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов

Комментариев: 0
Игрок Оклахомы близок к тому, чтобы установить новый рекорд НБА.
Уэстбрук повторил рекорд Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов

Разыгрывающий Оклахомы Расселл Уэстбрук повторил достижение легендарного центрового Уилта Чемберлена.

В матче регулярного чемпионата НБА с Хьюстон Рокетс (117:112) баскетболист оформил девятый трипл-дабл подряд. Также в этой встрече Уэстбрук набрал 21 очко, сделал 12 подборов и 11 передач, а также совершил 10 потерь.

Это 22-й трипл-дабл в нынешнем сезоне и 126-й в карьере Уэстбрука. 

Напомним, Уилт Чемберлен установил рекорд лиги по продолжительности серии трипл-даблов в сезоне-1967/68.

Оклахома идет третьей в турнирной таблице Западной конференции НБА.

Также ознакомьтесь со всеми результатами игрового дня НБА.

Поделись:
Теги: Расселл Уэстбрук, НБА, Оклахома-Сити Тандер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь