Украинец Святослав Михайлюк провел дебютный поединок в составе Детройта, сделав свой вклад в победу над Нью-Йорком – 120:103.

Михайлюк сыграл всего 9 минут, набрав 3 очка, реализовав один из двух трехочковых бросков. Также Михайлюк сделал 1 подбор и 2 передачи.

Say it with us.



Svi. For. Three. #PistonsNow pic.twitter.com/TmRF9zMe8U