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Тренер Детройта: Михайлюк - один из лучших молодых шутеров в НБА

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Дуэйн Кейси прокомментировал переход украинца.
Дуэйн Кейси
Дуэйн Кейси
nba.com

Главный тренер Детройт Пистонс Дуэйн Кейси поприветствовал украинского баскетболиста Святослава Михайлюка в составе своей команды.

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"Я всегда хотел и хочу побеждать. Мы хотим выйти в плей-офф.

Поздравляем новых игроков команды. Святослав Михайлюк - отличный шутер и хорошо разыгрывает мяч. Он, наверное, один из лучших молодых шутеров в НБА. Коби Карл, который тренирует фарм-клуб Лейкерс в G-Лиге очень хорошо отзывался о Михайлюке. Все наши новички получат шанс играть - посмотрим, на что они способны", - цитирует Кейси пресс-служба клуба.

Напомним, Лос-Анджелес Лейкерс принял решение обменять Святослава Михайлюка на легкого форварда Детройт Пистонс Реджи Буллока.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Святослав Михайлюк
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Источник: twitter.com

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