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Михайлюк - о переходе в Детройт: Я думаю, это отличное решение для меня

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Новичок Пистонс прокомментировал свой переход.
Святосла Михайлюк
Святосла Михайлюк
nba.com/pistons/

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк после своего перехода в другой клуб НБА немного пообщался с журналистами об этой ситуации.

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"Я рад, что присоединился к новой команде. Меня тут хорошо приняли, ребята очень дружелюбные, и я им за это благодарен. Я думаю, это отличная ситуация для меня. Вероятно, все поменяется, я получу новую роль и другие возможности. Это здорово.

Здесь все знают, что я отличный шутер. Буду искать возможности для броска и делать все то, что от меня потребуют в атаке. Мне нужно быть агрессивным", - заявил Михайлюк.

Напомним, Святослав Михайлюк перешел в Детройт из Лейкерс.

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Теги: баскетбол, НБА, Святослав Михайлюк, Детройт, Детройт Пистонс, видео, NBA
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