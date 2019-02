Украинский баскетболист Святослав Михайлюк после своего перехода в другой клуб НБА немного пообщался с журналистами об этой ситуации.

"Я рад, что присоединился к новой команде. Меня тут хорошо приняли, ребята очень дружелюбные, и я им за это благодарен. Я думаю, это отличная ситуация для меня. Вероятно, все поменяется, я получу новую роль и другие возможности. Это здорово.

Здесь все знают, что я отличный шутер. Буду искать возможности для броска и делать все то, что от меня потребуют в атаке. Мне нужно быть агрессивным", - заявил Михайлюк.

"I think it's going to be a great situation for me" - @Sviat_10



Hear more from Svi and Coach Casey. It's Wired presented by @Jeep pic.twitter.com/xSlmbbP1g7