Команда Алексея Леня потерпела поражение от Торонто.

Украинский игрок Атланты Алексей Лень принял участие в матче своей команды в рамках регулярного чемпионата НБА против Торонто.

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Центровой провел на паркете 6 минут 17 секунд. За это время Лень набрал 4 очка, совершил 4 подбора и 1 раз потерял мяч. Украинец всего лишь раз бросил с игры из-за дуги, но попал, а также реализовал один из двух штрафных.

Коэффициент полезности Алексея составил +1.

К сожалению, Атланта проиграла этот матч со счетом 101:119. Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.

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