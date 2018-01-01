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НБА: Лейкерс обыграл Бостон на одно очко, Атланта потерпела поражение от Торонто

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 7-е февраля.
Игроки Лейкерс празднуют свою победу
Игроки Лейкерс празднуют свою победу
Getty Images

Индиана – Клипперс 116:92 (36:31, 35:22, 27:20, 18:19)

Орландо – Миннесота 122:112 (32:31, 39:27, 31:27, 20:27)

Атланта – Торонто 101:119 (33:22, 35:38, 17:28, 16:31)

Оклахома-Сити – Мемфис 117:95 (27:32, 24:21, 32:19, 34:23)

Бостон – Лейкерс 128:129 (30:24, 36:33, 27:42, 35:30)

Портленд – Сан-Антонио 127:118 (31:34, 39:23, 26:33, 31:28)

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Теги: НБА, баскетбол, результаты матчей, NBA
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