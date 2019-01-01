ЛеБрон и Адетокунбо назвали состав команд на Матч всех звезд НБА
НБА составила список игроков, которые получили приглашение на Матч всех звезд, запланированный на 17-е февраля в Шарлотт.
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Теперь же состоялся драфт игроков на этот матч. Капитаны команд уже второй год подряд по очереди выбирают в свои команды игроков, получивших приглашение. Первым свою стартовую пятерку выбирал ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) , а Яннис Адетокунбо (Милуоки) выбирал игроков резерва.
The scene at today’s #NBAAllStarDraft with @KingJames & @Giannis_An34! pic.twitter.com/mr6zJwqmD0— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 8 февраля 2019 г.
Стартовая пятерка ЛеБрона выглядит следующим образом: Кевин Дюрант (Голден Стэйт), Кайри Ирвинг (Бостон), Кавай Леонард (Торонто) и Джеймс Харден (Хьюстон).
В запас команды вошли Энтони Дэвис (Нью-Орлеан), Клэй Томпсон (Голден Стэйт) Дэмиэн Лиллард (Портленд), Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити), Ламаркус Олдридж (Сан-Антонио), Карл-Энтони Таунс (Миннесота), Брэдли Бил (Вашингтон) и Дуэйн Уэйд (Майами).
How did @KingJames do drafting #TeamLeBron for #NBAAllStar 2019? pic.twitter.com/u410nHqwpQ— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 8 февраля 2019 г.
В стартовую пятерку Адетокунбо вошли Стефен Карри (Голден Стэйт), Джоэл Эмбиид (Филадельфия), Пол Джордж (Оклахома-Сити) и Кемба Уокер (Шарлотт).
В запас попали Крис Миддлтон (Милуоки), Никола Йокич (Денвер), Бен Симмонс (Филадельфия), Блэйк Гриффин (Детройт), Д’Анджело Расселл (Бруклин), Никола Вучевич (Орландо), Кайл Лоури (Торонто) и Дирк Новицки (Даллас).
How did @Giannis_An34 do drafting #TeamGiannis for #NBAAllStar 2019? pic.twitter.com/OroU8NVZYV— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 8 февраля 2019 г.
Отметим, что после драфта ЛеБрон организовал обмен игроков. Он предложил Адетокунбо защитника Расселла Уэстбрука, а в обмен на него получил форварда Бена Симмонса. Яннис пошел навстречу сопернику и согласился на предложенный обмен.
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