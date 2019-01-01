ЛеБрон и Адетокунбо назвали состав команд на Матч всех звезд НБА

Стоит сказать, что капитаны команд также совершили обмен игроков.

ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокунбо выбрали игроков на Матч всех звезд НБА twitter.com/NBAAllStar

НБА составила список игроков, которые получили приглашение на Матч всех звезд, запланированный на 17-е февраля в Шарлотт.

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Теперь же состоялся драфт игроков на этот матч. Капитаны команд уже второй год подряд по очереди выбирают в свои команды игроков, получивших приглашение. Первым свою стартовую пятерку выбирал ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) , а Яннис Адетокунбо (Милуоки) выбирал игроков резерва.

Стартовая пятерка ЛеБрона выглядит следующим образом: Кевин Дюрант (Голден Стэйт), Кайри Ирвинг (Бостон), Кавай Леонард (Торонто) и Джеймс Харден (Хьюстон).

В запас команды вошли Энтони Дэвис (Нью-Орлеан), Клэй Томпсон (Голден Стэйт) Дэмиэн Лиллард (Портленд), Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити), Ламаркус Олдридж (Сан-Антонио), Карл-Энтони Таунс (Миннесота), Брэдли Бил (Вашингтон) и Дуэйн Уэйд (Майами).

В стартовую пятерку Адетокунбо вошли Стефен Карри (Голден Стэйт), Джоэл Эмбиид (Филадельфия), Пол Джордж (Оклахома-Сити) и Кемба Уокер (Шарлотт).

В запас попали Крис Миддлтон (Милуоки), Никола Йокич (Денвер), Бен Симмонс (Филадельфия), Блэйк Гриффин (Детройт), Д’Анджело Расселл (Бруклин), Никола Вучевич (Орландо), Кайл Лоури (Торонто) и Дирк Новицки (Даллас).

Отметим, что после драфта ЛеБрон организовал обмен игроков. Он предложил Адетокунбо защитника Расселла Уэстбрука, а в обмен на него получил форварда Бена Симмонса. Яннис пошел навстречу сопернику и согласился на предложенный обмен.