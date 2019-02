ЛеБрон и Адетокунбо назвали состав команд на Матч всех звезд НБА

НБА составила список игроков, которые получили приглашение на Матч всех звезд, запланированный на 17-е февраля в Шарлотт.

Теперь же состоялся драфт игроков на этот матч. Капитаны команд уже второй год подряд по очереди выбирают в свои команды игроков, получивших приглашение. Первым свою стартовую пятерку выбирал ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) , а Яннис Адетокунбо (Милуоки) выбирал игроков резерва.

Стартовая пятерка ЛеБрона выглядит следующим образом: Кевин Дюрант (Голден Стэйт), Кайри Ирвинг (Бостон), Кавай Леонард (Торонто) и Джеймс Харден (Хьюстон).

В запас команды вошли Энтони Дэвис (Нью-Орлеан), Клэй Томпсон (Голден Стэйт) Дэмиэн Лиллард (Портленд), Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити), Ламаркус Олдридж (Сан-Антонио), Карл-Энтони Таунс (Миннесота), Брэдли Бил (Вашингтон) и Дуэйн Уэйд (Майами).

How did @KingJames do drafting #TeamLeBron for #NBAAllStar 2019? pic.twitter.com/u410nHqwpQ