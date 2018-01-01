НБА: Голден Стэйт разгромил Сан-Антонио, Денвер в напряженной игре уступил Бруклину
Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 6 февраля.
Бруклин – Денвер 135:130 (30:35, 42:25, 36:27, 27:43)
Чикаго – Новый Орлеан 120:125 (39:37, 26:27, 17:27, 38:34)
Милуоки – Вашингтон 148:129 (50:35, 35:30, 35:42, 28:22)
Даллас – Шарлотт 99:93 (27:20, 25:26, 22:25, 25:22)
Юта – Финикс 116:88 (30:24, 26:22, 23:25, 37:17)
Сакраменто – Хьюстон 101:127 (28:32, 17:44, 29:28, 27:23)
Голден Стэйт – Сан-Антонио 141:102 (33:31, 33:21, 49:31, 26:19)
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