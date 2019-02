Официально: Михайлюк стал игроком Детройт Пистонс

Баскетбольный клуб Детройт Пистон, выступающий в НБА, официально подтвердил переход украинца Святослава Михайлюка.

Как сообщает пресс-служба клуба, атакующий защитник присоединился к команде в обмен на легкого форварда Реджи Буллока. Также Детройт получил пик 2-го раунда драфта.

OFFICIAL: The Pistons have acquired Sviatoslav Mykhailiuk and a future second-round draft pick from the L.A. Lakers in exchange for Reggie Bullock.



Welcome to the squad, Svi! #DetroitBasketball pic.twitter.com/D110r9HVa1