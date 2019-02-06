Михайлюк - о Лейкерс: Моя мечта здесь стала реальностью

Украинец попрощался с клубом, в котором он дебютировал в НБА.

Лос-Анджелес Лейкерс обменял украинского баскетболиста Святослава Михайлюка в Детройт.

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Михайлюк обратился к болельщикам Лейкерс и поблагодарил их за поддержку.

“Моя мечта стала реальностью здесь. Ваша поддержка была удивительной и она много для меня значила“, - написал Михайлюк в своем Instagram.

Также украинец сообщил, что хотел бы поскорее стать частью своей новой команды.

Отметим, что перед переходом Михайлюк принял участие в матче Лейкерс против Индианы Пэйсерс. Его команда проиграла со счетом 136:94, а Святослав за 12 минут игрового времени набрал 5 очков. Всего за клуб из Лос-Анджелеса украинец отыграл 38 матчей.