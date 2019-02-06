Лейкерс обменяли Михайлюка в другой клуб НБА

Украинский баскетболист будет выступать за Детройт.

Лос-Анджелес Лейкерс договорился об обмене украинца Святослава Михайлюка в Детройт на легкого форварда Реджи Буллока, сообщает ESPN.

Помимо Михайлюка, Пистонс также получат драфт-пик второго раунда.

Этот сезон для украинца является дебютным в НБА. На его счету 38 матчей, в которых он в набирал 3,2 очка за 10 минут в среднем.

Сегодня ночью Святослав принял участие в матче Лейкерс против Индианы Пэйсерс, и за 12 минут на площадке сумел набрать пять очков.

Детройт занимает девятое место в Восточной конференции, тогда как Лейкерс десятый на Западе.