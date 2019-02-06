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Лейкерс обменяли Михайлюка в другой клуб НБА

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Украинский баскетболист будет выступать за Детройт.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
www.nba.com

Лос-Анджелес Лейкерс договорился об обмене украинца Святослава Михайлюка в Детройт на легкого форварда Реджи Буллока, сообщает ESPN.

Помимо Михайлюка, Пистонс также получат драфт-пик второго раунда.

Этот сезон для украинца является дебютным в НБА. На его счету 38 матчей, в которых он в набирал 3,2 очка за 10 минут в среднем.

Сегодня ночью Святослав принял участие в матче Лейкерс против Индианы Пэйсерс, и за 12 минут на площадке сумел набрать пять очков.

Детройт занимает девятое место в Восточной конференции, тогда как Лейкерс десятый на Западе.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Святослав Михайлюк, Лос Анджелес Лейкерс, Детройт
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Источник: ESPN

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Комментариев (1)
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    06.02.2019, 09:58
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