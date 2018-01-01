Роскошный проход Макрея и дальний бросок Бертанса - среди лучших моментов дня в НБА

Вашему вниманию самые яркие моменты матчей НБА за понедельник, 4 февраля.

Давис Бертанс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку лучших эпизодов очередного игрового дня в НБА.

В топ-5 самых ярких моментов в НБА попали Джордан Макрей (Вашингтон), Давис Бертанс (Сан-Антонио), Эрик Бледсо (Милуоки), Йоги Феррелл и Марвин Багли (оба - Сакраменто).

Смотрите также отличный финт Ирвинга, который попал в подборку лучших моментов от Национальной баскетбольной ассоциации.