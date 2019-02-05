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Лень провел 13 минут на паркете в победном матче против Вашингтона

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Украинец помог своей команде одолеть Вашингтон в рамках регулярного чемпионата.
Алексей Лень
Алексей Лень
nba.com/hawks/

Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтон Уизардс.

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Лень провел на паркете 13 минут 42 секунды. За это время украинец сумел набрать 2 очка, а также совершил 3 подбора и 1 ассист. Коэффициент полезности Алексея составил +9.

Алексей Лень (25-й номер) в матче с Вашингтоном
Алексей Лень (25-й номер) в матче с Вашингтоном
nba.com/hawks/

Стоит отметить, что Хоукс обыграл соперника со счетом 137:129.

Вашему вниманию также все результаты очередного игрового дня в НБА.

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Теги: Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, НБА, баскетбол
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    05.02.2019, 10:01
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