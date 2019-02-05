Лень провел 13 минут на паркете в победном матче против Вашингтона
Украинец помог своей команде одолеть Вашингтон в рамках регулярного чемпионата.
Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Вашингтон Уизардс.
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Лень провел на паркете 13 минут 42 секунды. За это время украинец сумел набрать 2 очка, а также совершил 3 подбора и 1 ассист. Коэффициент полезности Алексея составил +9.
Стоит отметить, что Хоукс обыграл соперника со счетом 137:129.
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