НБА: Атланта спокойно разобралась с Вашингтоном, Денвер разгромно проиграл Детройту
Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 4-е февраля.
Вашингтон – Атланта 129:137 (20:35, 37:26, 32:38, 40:38)
Детройт – Денвер 129:103 (34:36, 34:19, 29:28, 32:20)
Бруклин – Милуоки 94:113 (17:23, 25:28, 22:36, 30:26)
Новый Орлеан – Индиана 107:109 (20:25, 30:28, 24:30, 33:26)
Финикс – Хьюстон 110:118 (28:32, 29:31, 23:31, 30:24)
Сакраменто – Сан-Антонио 127:112 (37:25, 26:34, 35:27, 29:26)
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