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Украинцы в НБА: Михайлюк не смог помочь Лейкерс, Лень набрал 7 очков

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Баскетболисты приняли участие в очередных матчах своих команд в НБА.
Алексей Лень
Алексей Лень

Центровой Атланты Алексей Лень и легкий нападающий Лейкерс Святослав Михайлюк сыграли в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги против Финикса (118:112) и Голден Стэйт (101:115) соответственно.

Лень за 18 минут игрового времени успел набрать 7 очков, сделать 9 подборов, 1 блок-шот и совершил 3 потери и 2 фола. Коэффициент полезности украинца на поле составил +6.

Если Лень отыграл неплохо, то выступление Святослава трудно назвать удачным. Михайлюк провел на паркете 2 минуты и 8 секунд. За это время он набрал 2 очка, реализовав свою единственную попытку забросить мяч в игре. Показатель украинца составил +4.

Стоит отметить, что Атланта занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а Лейкерс расположились на 10-й строчке таблицы Запада.

Смотрите все результаты дня в НБА.

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Теги: Алексей Лень, Святослав Михайлюк, НБА, баскетбол
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