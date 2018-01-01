НБА: Голден Стэйт разгромил Лейкерс, Юта уступила Хьюстону
Представляем результаты матчей НБА за cубботу, 2 февраля.
Детройт – Клипперс 101:111 (40:22, 25:25, 22:29, 14:35)
Шарлотт – Чикаго 125:118 (27:26, 24:34, 37:26, 37:32)
Орландо – Бруклин 102:89 (26:21, 18:27, 34:22, 24:19)
Вашингтон – Милуоки 115:131 (26:38, 24:35, 34:27, 31:31)
Кливленд – Даллас 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25)
Майами – Индиана 88:95 (27:21, 27:32, 23:31, 11:11)
Сан-Антонио – Новый Орлеан 113:108 (35:24, 28:26, 31:28, 19:30)
Голден Стэйт – Лейкерс 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15)
Миннесота – Денвер 106:107 (38:29, 26:32, 24:28, 18:18)
Юта – Хьюстон 98:125 (27:31, 23:32, 19:28, 29:34)
Финикс – Атланта 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32)
Сакраменто – Филадельфия 115:108 (32:26, 30:26, 24:27, 29:29)
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