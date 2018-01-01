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НБА: Голден Стэйт разгромил Лейкерс, Юта уступила Хьюстону

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Представляем результаты матчей НБА за cубботу, 2 февраля.
Клипперс обыграли Детройт
Клипперс обыграли Детройт
Getty Images

Детройт – Клипперс 101:111 (40:22, 25:25, 22:29, 14:35)

Шарлотт – Чикаго 125:118 (27:26, 24:34, 37:26, 37:32)

Орландо – Бруклин 102:89 (26:21, 18:27, 34:22, 24:19)

Вашингтон – Милуоки 115:131 (26:38, 24:35, 34:27, 31:31)

Кливленд – Даллас 98:111 (31:40, 24:18, 25:28, 18:25)

Майами – Индиана 88:95 (27:21, 27:32, 23:31, 11:11)

Сан-Антонио – Новый Орлеан 113:108 (35:24, 28:26, 31:28, 19:30)

Голден Стэйт – Лейкерс 115:101 (33:24, 30:34, 25:28, 27:15)

Миннесота – Денвер 106:107 (38:29, 26:32, 24:28, 18:18)

Юта – Хьюстон 98:125 (27:31, 23:32, 19:28, 29:34)

Финикс – Атланта 112:118 (30:33, 27:25, 31:28, 24:32)

Сакраменто – Филадельфия 115:108 (32:26, 30:26, 24:27, 29:29)

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Теги: баскетбол, НБА, Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Клипперс
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