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Прекрасный данк Бисли и потрясающие финты Уокера - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию видео лучших моментов НБА за пятницу, 1 февраля.

Кемба Уокер
Кемба Уокер
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

В топ-5 лучших моментов попали эпизоды с участием Рассела Уэстбрука, Кембы Уокера, Малика Бисли и других звездных игроков.

Смотрите также видео классного данка Эмбиида и отличного аллей-упа Дюранта в подборке лучших моментов прошлого игрового дня НБА.

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Теги: NBA, НБА, баскетбол, видео, ТОП-5, лучшие моменты
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