Вашему вниманию видео лучших моментов НБА за пятницу, 1 февраля.

Кемба Уокер Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

В топ-5 лучших моментов попали эпизоды с участием Рассела Уэстбрука, Кембы Уокера, Малика Бисли и других звездных игроков.

Смотрите также видео классного данка Эмбиида и отличного аллей-упа Дюранта в подборке лучших моментов прошлого игрового дня НБА.