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Стали известны стартовые составы и все резервисты Матча звезд НБА

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Капитаном сборной Западной конференции станет ЛеБрон Джеймс, а Яннис Адетокунбо - Восточной.
НБА назвала полные составы на Матч всех звезд
НБА назвала полные составы на Матч всех звезд
nba.com

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала стартовые пятерки команд на Матч всех звезд. ЛеБрон Джеймс стал капитаном сборной Западной конференции, а Яннис Адетокунбо возглавит Восточный дивизион.

Сборная Западной конференции: Стеф Карри, Кевин Дюрант (оба – Голден Стэйт), Джеймс Харден (Хьюстон), ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес) и Пол Джордж (Оклахома-Сити).

Сборная Восточной конференции: Кемба Уокер (Шарлотт), Кайри Ирвинг (Бостон), Яннис Адетокунбо (Милуоки), Кавай Леонард (Торонто) и Джоэл Эмбиид (Филадельфия).

Путем голосования главных тренеров команд обеих конференций определились все резервисты:

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Команда Востока: Брэдли Бил (Вашингтон), Блэйк Гриффин (Детройт), Кайл Лаури (Торонто), Крис Мидлтон (Милуоки), Виктор Оладипо (Индиана), Бен Симмонс(Филадельфия), Никола Вучевич (Орландо).

Отметим, что комиссионер Адам Сильвер в ближайшее время найдет замену для Виктора Оладимпо, который выбыл до конца сезона.

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Команда Запада: Расселл Уэстбрук (Оклахома), Дэмиан Лиллард (Портленд), Клэй Томпсон (Голден Стэйт), Энтони Дэвис (Новый Орлеан), Никола Йокич (Денвер), Ламаркус Олдридж (Cан-Антонио), Карл-Энтони Таунс (Миннесота).

Напомним, Матч всех звезд в этом году пройдет в Шарлотт в воскресенье, 17-го февраля.

Смотрите также итоги очередного игрового дня в НБА, а также подборку лучших эпизодов.

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Теги: НБА, баскетбол, Матч всех звезд, составы, NBA
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