Капитаном сборной Западной конференции станет ЛеБрон Джеймс, а Яннис Адетокунбо - Восточной.

НБА назвала полные составы на Матч всех звезд nba.com

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала стартовые пятерки команд на Матч всех звезд. ЛеБрон Джеймс стал капитаном сборной Западной конференции, а Яннис Адетокунбо возглавит Восточный дивизион.

Сборная Западной конференции: Стеф Карри, Кевин Дюрант (оба – Голден Стэйт), Джеймс Харден (Хьюстон), ЛеБрон Джеймс (Лос-Анджелес) и Пол Джордж (Оклахома-Сити).

Сборная Восточной конференции: Кемба Уокер (Шарлотт), Кайри Ирвинг (Бостон), Яннис Адетокунбо (Милуоки), Кавай Леонард (Торонто) и Джоэл Эмбиид (Филадельфия).

Путем голосования главных тренеров команд обеих конференций определились все резервисты:

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Команда Востока: Брэдли Бил (Вашингтон), Блэйк Гриффин (Детройт), Кайл Лаури (Торонто), Крис Мидлтон (Милуоки), Виктор Оладипо (Индиана), Бен Симмонс(Филадельфия), Никола Вучевич (Орландо).

Отметим, что комиссионер Адам Сильвер в ближайшее время найдет замену для Виктора Оладимпо, который выбыл до конца сезона.

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Команда Запада: Расселл Уэстбрук (Оклахома), Дэмиан Лиллард (Портленд), Клэй Томпсон (Голден Стэйт), Энтони Дэвис (Новый Орлеан), Никола Йокич (Денвер), Ламаркус Олдридж (Cан-Антонио), Карл-Энтони Таунс (Миннесота).

Напомним, Матч всех звезд в этом году пройдет в Шарлотт в воскресенье, 17-го февраля.

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