Вашему вниманию видео лучших моментов НБА за четверг, 31 января.

Джоэл Эмбиид Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых ярких эпизодов очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

В топ-5 самых ярких моментов оказались эпизоды с участием Янниса Адетокунбо, Джоэла Эмбиида, Кевина Дюранта и других баскетболистов.

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