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Классный данк Эмбиида и отличный аллей-уп Дюранта - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию видео лучших моментов НБА за четверг, 31 января.

Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых ярких эпизодов очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

В топ-5 самых ярких моментов оказались эпизоды с участием Янниса Адетокунбо, Джоэла Эмбиида, Кевина Дюранта и других баскетболистов.

Смотрите также роскошный бросок Гея и данк Ингрэма в подборке лучших моментов НБА.

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Теги: НБА, баскетбол, ТОП-5, видео, лучшие моменты, Кевин Дюрант, Джоэл Эмбиид, NBA
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