НБА: Лейкерс в овертайме вырвал победу у Клипперс, Даллас уступил Детройту
Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 31 января.
Орландо – Индиана 107:100 (24:19, 27:29, 18:25, 38:27)
Детройт – Даллас 93:89 (19:21, 26:28, 18:21, 30:19)
Торонто – Милуоки 92:105 (25:22, 22:34, 29:31, 16:18)
Сан-Антонио – Бруклин 117:114 (29:25, 23:26, 33:38, 32:25)
Голден Стэйт – Филадельфия 104:113 (35:30, 25:23, 26:42, 18:18)
Клипперс – Лейкерс 120:123 ОТ (26:32, 27:22, 22:33, 37:25, ОТ: 8:11)
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