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НБА: Лейкерс в овертайме вырвал победу у Клипперс, Даллас уступил Детройту

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 31 января.
НБА: результаты матчей за 31-е января
НБА: результаты матчей за 31-е января
nba.com/lakers/

Орландо – Индиана 107:100 (24:19, 27:29, 18:25, 38:27)

Детройт – Даллас 93:89 (19:21, 26:28, 18:21, 30:19)

Торонто – Милуоки 92:105 (25:22, 22:34, 29:31, 16:18)

Сан-Антонио – Бруклин 117:114 (29:25, 23:26, 33:38, 32:25)

Голден Стэйт – Филадельфия 104:113 (35:30, 25:23, 26:42, 18:18)

Клипперс – Лейкерс 120:123 ОТ (26:32, 27:22, 22:33, 37:25, ОТ: 8:11)

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Теги: НБА, баскетбол, результаты матчей, NBA
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