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Лень набрал 13 очков в матче против Сакраменто, но это не спасло его команду от поражения

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Атланта на выезде проиграла Сакраменто.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Украинский центровой Атланты Алексей Лень сыграл 17 минут и 57 секунд в матче регулярного чемпионата НБА с Сакраменто.

За это время Лень набрал 13 очков, совершил 3 подбора, а также две потери и четыре фола. Украинец реализовал 6 из 10 бросков из игры, среди них 1 из 4 трехочковых.

Показатель полезности баскетболиста составил -11.

Вклада Леня не хватило для победы его команды, и Хоукс уступили Сакраменто со счетом 113:135.

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Теги: баскетбол, Алексей Лень, НБА, NBA
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