Атланта на выезде проиграла Сакраменто.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень сыграл 17 минут и 57 секунд в матче регулярного чемпионата НБА с Сакраменто.

За это время Лень набрал 13 очков, совершил 3 подбора, а также две потери и четыре фола. Украинец реализовал 6 из 10 бросков из игры, среди них 1 из 4 трехочковых.

Показатель полезности баскетболиста составил -11.

Вклада Леня не хватило для победы его команды, и Хоукс уступили Сакраменто со счетом 113:135.