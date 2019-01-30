Роскошный бросок Гея и данк Ингрэма - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов игрового дня в НБА за вторник, 29-е января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых ярких эпизодов очередного игрового дня в регулярном чемпионате.
В топ-10 попали моменты с участием Янниса Адетокунбо, Брэндона Ингрэма, Руди Гея и других баскетболистов.
Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк набрал 7 очков в проигранном матче Лейкерс.
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