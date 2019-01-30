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Роскошный бросок Гея и данк Ингрэма - среди лучших моментов дня в НБА

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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов игрового дня в НБА за вторник, 29-е января.

Руди Гей
Руди Гей
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых ярких эпизодов очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

В топ-10 попали моменты с участием Янниса Адетокунбо, Брэндона Ингрэма, Руди Гея и других баскетболистов.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк набрал 7 очков в проигранном матче Лейкерс.

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Теги: баскетбол, НБА, топ-10, видео, лучшие моменты, Брэндон Ингрэм, NBA
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
atos    30.01.2019, 10:56
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atos
Гея, гея )))))
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