Роскошный бросок Гея и данк Ингрэма - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов игрового дня в НБА за вторник, 29-е января.

Руди Гей Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых ярких эпизодов очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

В топ-10 попали моменты с участием Янниса Адетокунбо, Брэндона Ингрэма, Руди Гея и других баскетболистов.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк набрал 7 очков в проигранном матче Лейкерс.