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Михайлюк набрал 7 очков в матче НБА, но это не спасло Лейкерс от поражения

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Святослав Михайлюк провел 27 минут на паркете.
Святослав Михайлюк в матче против Филадельфии
Святослав Михайлюк в матче против Филадельфии
nba.com/lakers/

Украинский игрок Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк принял участие в домашнем матче НБА против Филадельфии.

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Свингмен провел на паркете  достаточно много времени - 27:41 минут, за которые он сумел набрать 7 очков. На счету Михайлюка 1 реализованный трехочковый бросок из 7-ми и 3 двухочковых из 11-ти, а также 2 ассиста, 2 перехвата, 4 подбора.

Святослав допустил 2 фола, а коэффициент его полезности составил 4.

Отметим, что результативные действия Михайлюка не спасли команду от поражения - “озерники“ уступили со счетом 105:121.

Вашему вниманию результаты всех матчей игрового дня в НБА.

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Теги: НБА, Лос-Анджелес Лейкерс, Лейкерс, Святослав Михайлюк, NBA
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