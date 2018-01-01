Михайлюк набрал 7 очков в матче НБА, но это не спасло Лейкерс от поражения

Святослав Михайлюк провел 27 минут на паркете.

Украинский игрок Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк принял участие в домашнем матче НБА против Филадельфии.

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Свингмен провел на паркете достаточно много времени - 27:41 минут, за которые он сумел набрать 7 очков. На счету Михайлюка 1 реализованный трехочковый бросок из 7-ми и 3 двухочковых из 11-ти, а также 2 ассиста, 2 перехвата, 4 подбора.

Святослав допустил 2 фола, а коэффициент его полезности составил 4.

Отметим, что результативные действия Михайлюка не спасли команду от поражения - “озерники“ уступили со счетом 105:121.

Вашему вниманию результаты всех матчей игрового дня в НБА.