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НБА: Лейкерс разгромно проиграл Филадельфии, Сан-Антонио вырвал победу у Финикса

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 29 января.
НБА: результаты матчей за 29 января
НБА: результаты матчей за 29 января
nba.com/lakers/

Кливленд – Вашингтон 116:113 (26:24, 27:23, 35:22, 28:44)

Орландо – Оклахома-Сити 117:126 (35:32, 28:37, 31:22, 23:35)

Детройт - Милуоки - 105:115 (22:30, 27:32, 28:27, 28:26)

Бруклин - Чикаго - 122:117 (20:19, 30:35, 33:25, 39:38)

Хьюстон - Нью Орлеан - 116:121 (35:28, 31:31, 25:35, 25:27)

Сан-Антонио – Финикс 126:124 (33:33, 37:34, 26:24, 30:33)

Лейкерс – Филадельфия 105:121 (20:39, 33:25,  28:32, 24:25)

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол, NBA
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