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Дэвиса могут оштрафовать за запрос об обмене в другой клуб

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Национальная баскетбольная ассоциация проведет расследование.
Энтони Дэвис
Энтони Дэвис
Getty Images

Форварда Нового Орлеана Энтони Дэвиса могут оштрафовать за просьбу об обмене в другой клуб, сообщает ESPN.

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НБА проведет расследование, связанное с запросом баскетболиста и, возможно, примет какие-то меры.

“Изучив новости, связанные с Дэвисом, мы начали расследование“, - сказал представитель в НБА.

Агент Дэвиса Рич Пол сообщил Пеликанс о том, что его клиент не будет продлевать контракт с клубом, желая покинуть его в статусе свободного агента, если до 2020 года его не обменяют.

В этом сезоне Дэвис сыграл в 41 матче регулярного чемпионата, набирая по 29,3 очка, делая 13,3 подбора, совершая 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата в среднем за игру.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Энтони Дэвис
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Источник: ESPN

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