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Роскошный проход Джорджа, который стал лучшим моментом дня в НБА

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Представляем подборку лучших моментов игрового дня за 27 января.

Пол Джордж
Пол Джордж
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых ярких эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В ТОП-10 лучших моментов попали эпизоды с участием Луки Дончича, Дуэйна Уэйда, Монтрезла Харрелла, Аарона Гордона, а возглавил рейтинг проход Пола Джорджа.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк неудачно выступил за Лейкерс.

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Теги: НБА, Пол Джордж, баскетбол, видео, топ-10, лучшие моменты, NBA
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