Представляем подборку лучших моментов игрового дня за 27 января.

Пол Джордж Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых ярких эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В ТОП-10 лучших моментов попали эпизоды с участием Луки Дончича, Дуэйна Уэйда, Монтрезла Харрелла, Аарона Гордона, а возглавил рейтинг проход Пола Джорджа.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк неудачно выступил за Лейкерс.