Роскошный проход Джорджа, который стал лучшим моментом дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов игрового дня за 27 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых ярких эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В ТОП-10 лучших моментов попали эпизоды с участием Луки Дончича, Дуэйна Уэйда, Монтрезла Харрелла, Аарона Гордона, а возглавил рейтинг проход Пола Джорджа.
Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк неудачно выступил за Лейкерс.
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