Михайлюк неудачно сыграл в победном матче Лейкерс

Украинец не набрал ни одного очка за 16 минут игрового времени.

Украинский игрок Лейкерс Святослав Михайлюк провел не самых хороший матч за свою команду в регулярном чемпионате НБА против Финикса.

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Украинец отыграл 16 минут игрового времени, однако не сумел набрать за это время ни одного очка. Святослав выполнил 5 бросков с игры, в том числе и три трехочковых, однако ни разу не попал в кольцо.

Стоит сказать, что за все время Михайлюк сумел выполнить лишь 1 перехват и 1 передачу.

Напомним, Лейкерс обыграл Финикс со счетом 116:102.