Переключиться на мобильную версию

Михайлюк неудачно сыграл в победном матче Лейкерс

Комментариев: 0
Украинец не набрал ни одного очка за 16 минут игрового времени.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
nba.com/lakers/

Украинский игрок Лейкерс Святослав Михайлюк провел не самых хороший матч за свою команду в регулярном чемпионате НБА против Финикса.

Читай также: Михайлюк может стать основным разыгрывающим Лос-Анджелес Лейкерс

Украинец отыграл 16 минут игрового времени, однако не сумел набрать за это время ни одного очка. Святослав выполнил 5 бросков с игры, в том числе и три трехочковых, однако ни разу не попал в кольцо.

Стоит сказать, что за все время Михайлюк сумел выполнить лишь 1 перехват и 1 передачу.

Напомним, Лейкерс обыграл Финикс со счетом 116:102.

Поделись:
Теги: НБА, баскетбол, Лос-Анджелес Лейкерс, Лейкерс, Святослав Михайлюк, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь