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НБА: Лейкерс спокойно обыграл Финикс, Даллас уступил Торонто

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 27-е января.
НБА: результаты матчей за 27 января
НБА: результаты матчей за 27 января
Getty Images

Чикаго – Кливленд 101:104 (29:27, 24:24, 26:28, 22:25)

Клипперс – Сакраменто 122:108 (34:21, 33:30, 20:25, 35:32)

Оклахома-Сити – Милуоки 118:112 (31:25, 25:17, 33:37, 29:33)

Хьюстон – Орландо 103:98 (18:34, 35:27, 21:21, 29:16)

Даллас – Торонто 120:123 (32:38, 26:32, 30:15, 32:38)

Миннесота – Юта 111:125 (22:25, 28:28, 35:37, 26:35)

Сан-Антонио – Вашингтон 132:119 (36:26, 34:43, 29:17, 33:33)

Нью-Йорк – Майами 97:106 (26:25, 32:27, 12:29, 27:25)

Лейкерс – Финикс 116:102 (31:27, 34:26, 25:28, 26:21)

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол, NBA
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