Переключиться на мобильную версию

НБА: Хьюстон с трудом обыграл Торонто, Финикс разгромно уступил Денверу

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 25-е января.
НБА: результаты матчей за 25 января
НБА: результаты матчей за 25 января
Getty Images

Орландо – Вашингтон 91:95 (21:24, 17:26, 31:25, 22:20)

Кливленд – Майами 94:100 (23:27, 30:21, 17:32, 24:20)

Бруклин – Нью-Йорк 109:99 (30:37, 30:23, 27:22, 22:17)

Мемфис – Сакраменто 96:99 (23:24, 19:24, 29:29, 25:22)

Чикаго – Клипперс 101:106 (20:27, 36:25, 26:28, 19:26)

Хьюстон – Торонто 121:119 (33:20, 37:41, 26:28, 25:30)

Милуоки – Шарлотт 108:99 (22:27, 30:27, 24:33, 32:12)

Даллас – Детройт 106:101 (23:28, 39:26, 26:31, 18:16)

Юта – Миннесота 106:102 (31:24, 21:21, 38:24, 16:33)

Денвер – Финикс 132:95 (37:32, 33:23, 28:26, 34:14)

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь