НБА: Хьюстон с трудом обыграл Торонто, Финикс разгромно уступил Денверу
Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 25-е января.
Орландо – Вашингтон 91:95 (21:24, 17:26, 31:25, 22:20)
Кливленд – Майами 94:100 (23:27, 30:21, 17:32, 24:20)
Бруклин – Нью-Йорк 109:99 (30:37, 30:23, 27:22, 22:17)
Мемфис – Сакраменто 96:99 (23:24, 19:24, 29:29, 25:22)
Чикаго – Клипперс 101:106 (20:27, 36:25, 26:28, 19:26)
Хьюстон – Торонто 121:119 (33:20, 37:41, 26:28, 25:30)
Милуоки – Шарлотт 108:99 (22:27, 30:27, 24:33, 32:12)
Даллас – Детройт 106:101 (23:28, 39:26, 26:31, 18:16)
Юта – Миннесота 106:102 (31:24, 21:21, 38:24, 16:33)
Денвер – Финикс 132:95 (37:32, 33:23, 28:26, 34:14)
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