Дабл-дабл Леня помог Атланте обыграть Чикаго
Действия украинца помогли команде одержать уверенную победу в матче регулярного чемпионата.
Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в очередном матче НБА между Атлантой и Чикаго.
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Украинец провел на паркете 23 минуты и за это время записал в свой актив дабл-дабл. Лень набрал 14 очков, сделал 10 подборов, выполнил 1 передачу и 3 перехвата.
Стоит отметить, что Алексей ни разу не бросил из-за дуги.
Final stats 📊:— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 24 января 2019 г.
JC - 35p/8r
TP - 15p/6r
Jeremy Lin - 15p/4a
Alex Len - 14p/10r
Dewayne - 14p/7r
Результативные действия украинца помогли Атланте одолеть Чикаго со счетом 121:101. Команда Леня по прежнему занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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