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Дабл-дабл Леня помог Атланте обыграть Чикаго

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Действия украинца помогли команде одержать уверенную победу в матче регулярного чемпионата.
Алексей Лень в матче против Чикаго
Алексей Лень в матче против Чикаго
nba.com/hawks/

Украинский центровой Атланты Алексей Лень принял участие в очередном матче НБА между Атлантой и Чикаго.

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Украинец провел на паркете 23 минуты и за это время записал в свой актив дабл-дабл. Лень набрал 14 очков, сделал 10 подборов, выполнил 1 передачу и 3 перехвата.

Стоит отметить, что Алексей ни разу не бросил из-за дуги.

Результативные действия украинца помогли Атланте одолеть Чикаго со счетом 121:101. Команда Леня по прежнему занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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Теги: Алексей Лень, Атланта, НБА, баскетбол, NBA
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