Украинский баскетболист попал в список кандидатов на замену травмированным игрокам.

Главный тренер Лос-Анджелес Лейкерс Люк Уолтон припустил, что атакующий защитник Святослав Михайлюк может стать основным разыгрывающим команды на время отсутствия из-за травм Лонзо Болла и Рэджона Рондо.

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"Я рассчитываю на Рэджона Рондо в матче против Миннесоты. По Леброну Джеймсу я не настолько уверен. Брэндон Ингрэм будет стартовым разыгрывающим, если Рэджон Рондо и Лонзо Болл не смогут играть. Но есть некоторые дискуссии по этому вопросу. В частности, Святослав Михайлюк обсуждается в списке кандидата на место в старте.

Я надеюсь, что Леброн Джеймс вернется в строй через несколько дней. Но последнее слово за докторами. Они говорят, когда тот или иной спортсмен готов выходить на площадку. Мы работаем и надеемся, что доступные для выхода на площадку игроки помогут команде побеждать. Это все, на чем сейчас сосредоточен тренерский штаб", - сообщил Уолтон.