Блок-шот Эмбиида и отличный проход Хардена - среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за понедельник, 21 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В топ-10 вошли моменты с участием Клэя Томпсона, Джеймса Хардена, Джоэла Эмбиида, Зака Лавина и других выдающихся баскетболистов.
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