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Блок-шот Эмбиида и отличный проход Хардена - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за понедельник, 21 января.

Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В топ-10 вошли моменты с участием Клэя Томпсона, Джеймса Хардена, Джоэла Эмбиида, Зака Лавина и других выдающихся баскетболистов.

Читайте также о выступлениях украинцев Святослава Михайлюка и Алексея Леня в НБА.

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Теги: NBA, баскетбол, НБА, видео, топ-10, лучшие моменты, Джеймс Харден, Джоэл Эмбиид, Зак Лавин, Клей Томпсон
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