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Украинцы в НБА: Лень и Михайлюк сыграли за свои команды, но не спасли от поражений

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Атланта и Лейкерс потерпели поражения в матчах очередного игрового дня в НБА.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

В рамках регулярного чемпионата НБА состоялись очередные матчи, в которых приняли участие украинцы.

Легкий нападающий Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк провел на паркете 19 минут. За это время украинец заработал 5 очков, выполнив 2 успешных броска из 4 (1/2 трехочковых), а также сделал 3 подбора, отдал 2 результативные передачи, совершил один блок-шот и дважды сфолил.

Коэффициент полезности Святослава составил 3.

Обзор матча Лейкерс - Голден Стэйт:

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В матче Атланты центровой Алексей Лень провел на паркете 14 минут, набрав всего 2 очка. Также украинец совершил 4 подбора, отдал 1 ассист и поставил 1 блок-шот. Украинец реализовал лишь 1 из 7 бросков из игры, трижды промазав при выполнении трехочковых и дважды - штрафных. 

В общей сложности его коэффициент полезности составил - 2.

Обзор матча Атланта - Орландо:

Отметим, что Атланта проиграла со счетом 103:122, а Лейкерс уступил со счетом 111:130.

Вашему вниманию также турнирная таблица НБА.

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Теги: Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, Святослав Михайлюк, Лос-Анджелес Лейкерс, Лейкерс, баскетбол, НБА, NBA
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