Украинцы в НБА: Лень и Михайлюк сыграли за свои команды, но не спасли от поражений
В рамках регулярного чемпионата НБА состоялись очередные матчи, в которых приняли участие украинцы.
Легкий нападающий Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк провел на паркете 19 минут. За это время украинец заработал 5 очков, выполнив 2 успешных броска из 4 (1/2 трехочковых), а также сделал 3 подбора, отдал 2 результативные передачи, совершил один блок-шот и дважды сфолил.
Коэффициент полезности Святослава составил 3.
Обзор матча Лейкерс - Голден Стэйт:
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В матче Атланты центровой Алексей Лень провел на паркете 14 минут, набрав всего 2 очка. Также украинец совершил 4 подбора, отдал 1 ассист и поставил 1 блок-шот. Украинец реализовал лишь 1 из 7 бросков из игры, трижды промазав при выполнении трехочковых и дважды - штрафных.
В общей сложности его коэффициент полезности составил - 2.
Обзор матча Атланта - Орландо:
Отметим, что Атланта проиграла со счетом 103:122, а Лейкерс уступил со счетом 111:130.
Вашему вниманию также турнирная таблица НБА.
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