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НБА: Лейкерс разгромно проиграл Голден Стейт, Оклахома расправилась с Нью-Йорком

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за понедельник, 21 января.
НБА: результаты матчей за 21-е января
НБА: результаты матчей за 21-е января
Getty Images

Нью-Йорк – Оклахома-Сити 109:127 (16:34, 31:33, 35:36, 27:24)

Кливленд – Чикаго 88:104 (18:31, 24:17, 25:28, 21:28)

Вашингтон – Детройт 101:87 (29:17, 21:17, 31:30, 20:23)

Милуоки – Даллас 116:106 (35:26, 22:33, 35:25, 24:22)

Атланта – Орландо 103:122 (31:28, 26:32, 21:31, 25:31)

Бруклин – Сакраменто 123:94 (29:23, 26:37, 38:25, 30:9)

Мемфис – Новый Орлеан 85:105 (28:21, 22:33, 18:28, 17:23)

Бостон – Майами 107:99 (33:23, 17:27, 37:18, 20:31)

Филадельфия – Хьюстон 121:93 (30:26, 35:24, 29:13, 27:30)

Юта – Портленд 104:109 (28:29, 23:15, 28:39, 25:26)

Лейкерс – Голден Стэйт 111:130 (24:29, 31:36, 25:45, 31:20)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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