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Лень набрал 15 очков с Бостоном, Михайлюк сыграл 11 минут с Хьюстоном

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Украинские баскетболисты приняли участие в очередных матчах своих команд в НБА.
Лень набрал 15 очков с Бостоном, Михайлюк сыграл 11 минут с Хьюстоном

Украинцы Алексей Лень и Святослав Михайлюк приняли участие в очередных матчах своих команд в регулярном чемпионате НБА.

Атланта Леня проиграла Бостону 105:113, но украинец провел хороший поединок. За почти 19 минут игрового времени он успел набрать 15 очков (один из двух трехочковых, 6 из 8 двухочковых), сделать 6 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Коэффициент полезности составил 7.

Святославу Михайлюк в матче с Хьюстоном отвели на площадке 11 минут, за которые он успел набрать всего два очка (забил один из трех двуочковых и раз промахнулся из-за дуги) и сделал одну передачу, заработав один фол. Его коэффициент полезности составил 8, правда, Лейкерс проиграли в овертайме.

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Теги: НБА, баскетбол
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