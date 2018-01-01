Михайлюк отыграл 18 минут за Лейкерс и помог вырвать победу у Оклахомы

Украинский баскетболист стал одним из самых полезных игроков своей команды в матче НБА.

Святослав Михайлюк (10-й номер) в игре против Оклахомы nba.com/lakers/

Лос-Анджелес Лейкерс сыграл с Оклахомой-Сити в матче очередного игрового дня в НБА. Участие в поединке принял украинец Святослав Михайлюк.

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Атакующий защитник провел на паркете 18 минут и 39 секунд, и за это время набрал 7 очков, выполнив 2 из 6 трехочковых, а также сделал 4 подбора и отдал 1 результативный пас.

Стоит сказать, что коэффициент полезности игрока сборной Украины составил +14, что стало четвертым результатом в команде.

Святослав Михайлюк (10-й номер) в игре против Оклахомы nba.com/lakers/

Отметим, что Лейкерс обыграли Оклахому со счетом 138:128.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк провел результативный матч в G-лиге.