Переключиться на мобильную версию

Михайлюк отыграл 18 минут за Лейкерс и помог вырвать победу у Оклахомы

Комментариев: 0
Украинский баскетболист стал одним из самых полезных игроков своей команды в матче НБА.
Святослав Михайлюк (10-й номер) в игре против Оклахомы
Святослав Михайлюк (10-й номер) в игре против Оклахомы
nba.com/lakers/

Лос-Анджелес Лейкерс сыграл с Оклахомой-Сити в матче очередного игрового дня в НБА. Участие в поединке принял украинец Святослав Михайлюк.

Смотри также: Передача Михайлюка - среди лучших моментов дня в НБА

Атакующий защитник провел на паркете 18 минут и 39 секунд, и за это время набрал 7 очков, выполнив 2 из 6 трехочковых, а также сделал 4 подбора и отдал 1 результативный пас.

Стоит сказать, что коэффициент полезности игрока сборной Украины составил +14, что стало четвертым результатом в команде.

Святослав Михайлюк (10-й номер) в игре против Оклахомы
Святослав Михайлюк (10-й номер) в игре против Оклахомы
nba.com/lakers/

Отметим, что Лейкерс обыграли Оклахому со счетом 138:128.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк провел результативный матч в G-лиге.

Поделись:
Теги: Святослав Михайлюк, Лейкерс, Лос-Анджелес Лейкерс, баскетбол, НБА, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь