НБА: Лейкерс в овертайме обыграл Оклахому, Нью-Йорк в упорной борьбе уступил Вашингтону
Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 17-е января.
Вашингтон – Нью-Йорк 101:100 (20:30, 33:33, 24:26, 24:11)
Индиана – Филадельфия 96:120 (25:28, 23:26, 23:32, 25:34)
Шарлотт – Сакраменто 114:95 (20:25, 43:25, 20:23, 31:22)
Торонто – Финикс 111:109 (32:20, 25:29, 20:29, 34:31)
Денвер – Чикаго 135:105 (28:30, 33:17, 42:26, 32:32)
Оклахома-Сити – Лейкерс 128:138 ОТ (39:27, 24:40, 33:28, 26:27, 6:16)
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