Форвард Лейкерс уже пропустил 11 матчей своей команды.

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс пропустил уже 11 игр своей команды в регулярном чемпионате НБА, однако все еще не восстановился.

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Как сообщает ESPN, у звездного баскетболиста серьезная травма паха. По словам агента игрока Рича Пола, ЛеБрон пропустит еще как минимум две игры. Таким образом, пока что игрок не сможет помочь Лейкерс.

ЛеБрон Джеймс получил травму паха. Фото: Getty Images

Отмечается, что ЛеБрону предстоит пройти обследование в Лос-Анджелесе, по итогам которого будут известные точные сроки восстановления игрока.

Напомним, в своем последнем матче в НБА Лейкерс обыграл Чикаго со счетом 107:100.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс в соцсетях отметил рекорд Михайлюка в G-Лиге.