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Лень оформил дабл-дабл в матче против Оклахомы и стал одним из лучших игроков Атланты

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Украинский баскетболист отметился результативными действиями в матче НБА.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Центровой Атланты Алексей Лень помог Атланте в матче против Оклахомы-Сити.

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Украинец показал один из лучших результатов в команде.

Лень провел на паркете 31 минуту, и за это время набрал 24 очка, сделал 11 подборов, отдал три результативные передачи, реализовал 9 из 14 бросков с игры, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.

Команда Леня обыграла Тандер со счетом 142:126.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Алексей Лень
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