НБА: Голден Стэйт сильнее Денвера, Миннесота уступила Филадельфии
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за понедельник, 15 января.
Филадельфия – Миннесота 149:107 (40:27, 43:31, 32:32, 34:17)
Индиана – Финикс 131:97 (38:19, 24:32, 34:22, 35:24)
Атланта – Оклахома-Сити 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26)
Милуоки – Майами 124:86 (30:23, 39:22, 24:18, 31:23)
Денвер – Голден Стэйт 111:142 (38:51, 22:28, 23:33, 28:30)
Лейкерс - Чикаго 107:100 (19:18, 25:25, 32:25, 31:32)
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