Крутой данк Олдриджа и роскошный проход Брауна - среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за понедельник, 14 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
Топ-10 самых эффектных моментов возглавили Джейлен Браун из Бостона и Гарретт Темпл из Мемфиса.
Смотрите также момент с участие украинца Святослава Михайлюка, который попал в подборку лучших моментов прошлого игрового дня в НБА.
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