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Крутой данк Олдриджа и роскошный проход Брауна - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за понедельник, 14 января.

Джейлен Браун
Джейлен Браун
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Топ-10 самых эффектных моментов возглавили Джейлен Браун из Бостона и Гарретт Темпл из Мемфиса.

Смотрите также момент с участие украинца Святослава Михайлюка, который попал в подборку лучших моментов прошлого игрового дня в НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, видео, топ-10, лучшие моменты, Джейлен Браун, Бостон
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