Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за понедельник, 14 января.

Джейлен Браун Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Топ-10 самых эффектных моментов возглавили Джейлен Браун из Бостона и Гарретт Темпл из Мемфиса.

Смотрите также момент с участие украинца Святослава Михайлюка, который попал в подборку лучших моментов прошлого игрового дня в НБА.