НБА: Новый Орлеан разобрался с Клипперс, Мемфис потерпел поражение от Хьюстона
Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за понедельник, 14 января.
Бруклин – Бостон 109:102 (27:25, 19:20, 44:21, 19:36)
Хьюстон – Мемфис 112:94 (24:29, 30:19, 33:22, 25:24)
Сан-Антонио – Шарлотт 93:108 (24:28, 19:21, 29:27, 21:32)
Юта – Детройт 100:94 (27:31, 26:28, 22:15, 25:20)
Сакраменто – Портленд 115:107 (24:27, 30:17, 29:31, 32:32)
Клипперс – Новый Орлеан 117:121 (32:36, 27:34, 25:28, 29:27)
Полная версия правил