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НБА: Новый Орлеан разобрался с Клипперс, Мемфис потерпел поражение от Хьюстона

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Вашему вниманию результаты матчей Национальной баскетбольной ассоциации за понедельник, 14 января.
НБА: результаты матчей за 14 января
НБА: результаты матчей за 14 января
Getty Images

Бруклин – Бостон 109:102 (27:25, 19:20, 44:21, 19:36)

Хьюстон – Мемфис 112:94 (24:29, 30:19, 33:22, 25:24)

Сан-Антонио – Шарлотт 93:108 (24:28, 19:21, 29:27, 21:32)

Юта – Детройт 100:94 (27:31, 26:28, 22:15, 25:20)

Сакраменто – Портленд 115:107 (24:27, 30:17, 29:31, 32:32)

Клипперс – Новый Орлеан 117:121 (32:36, 27:34, 25:28, 29:27)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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