Передача Михайлюка - среди лучших моментов дня в НБА
Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за воскресенье, 13 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
На втором месте десятки лучших моментов оказались игроки Лейкерс - Брэндон Ингрэм, передачу на которого выполнил украинец Святослав Михайлюк.
Отметим, что Михайлюк отыграл 5 минут за Лейкерс, набрав за это время 3 очка.
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