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Передача Михайлюка - среди лучших моментов дня в НБА

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Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за воскресенье, 13 января.

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых лучших эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

На втором месте десятки лучших моментов оказались игроки Лейкерс - Брэндон Ингрэм, передачу на которого выполнил украинец Святослав Михайлюк.

Отметим, что Михайлюк отыграл 5 минут за Лейкерс, набрав за это время 3 очка.

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Теги: NBA, НБА, баскетбол, Святослав Михайлюк, Лос-Анджелес Лейкерс, Лейкерс, топ-10, видео, лучшие моменты
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