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Украинцы в НБА: Лень набрал 12 очков, Михайлюк сыграл лишь 5 минут

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Украинцы приняли участие в играх своих команд в НБА.
Алексей Лень (слева)
Алексей Лень (слева)
Getty Images

В рамках очередного игрового дня в НБА украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лень сыграли за свои команды.

В матче Атланты Алексей Лень отыграл 17 минут, за которые набрал 12 очков и выполнил 8 подборов. Также украинец допустил 2 потери и 6 персональных замечаний. Коэффициент полезности составил -16.

Другой украинец Святослав Михайлюк получил лишь 5 минут игрового времени за Лейкерс, и за это время набрал 3 очка. Михайлюк реализовал один из двух бросков из-за дуги, а также сделал 1 подбор и 1 результативную передачу. Коэффициент его полезности составил 0.

Отметим, что Атланта проиграла Милуоки со счетом 114:133, а Лейкерс уступил Кливленду со счетом 95:101.

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА, а также турнирная таблица чемпионата.

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Теги: НБА, баскетбол, Алексей Лень, Атланта, Святослав Михайлюк, Лейкерс, NBA
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