Украинец провел на паркете 34 минуты игрового времени за Саус Бэй Лейкерс.

Украинец Святослав Михайлюк провел матч в Лиге развития за Саус Бэй Лейкерс, который является фарм-клубом его команды.

В игре против Кантон Чардж украинец провел на паркете 34 минуты игрового времени, стал самым результативным игроком своей команды, записав на свой счет 29 очков, 4 подбора, 2 передачи и 1 блок-шот. В то же время защитник показал низкую результативность с дальней дистанции, реализовав всего 3 попытки из 11.

Стоит отметить, что матч завершился поражением Лейкерс со счетом 115:122.